تعرف على 44 فرعا للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى تعمل من 5 لـ9 مساء

يواصل 44 فرع توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 20 محافظة العمل خلال الفترة المسائية من 5 مساء وحتى 9 مساء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
وتضمنت الفروع 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة، هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).
وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وذلك اعتبارا من يوم 3 ديسمبر، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.
وفى نفس السياق تقدم 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية خدمات التوثيق التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.
وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.
وهناك عدد من السيارات التى تعمل خلال فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء من بينها:
1- سيارة توثيق متنقلة 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
2- سيارة توثيق متنقلة 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.
4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة
5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة