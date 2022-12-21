تعرف على 44 فرعا للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى تعمل من 5 لـ9 مساء

وتضمنت الفروع 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة، هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

وفى نفس السياق تقدم 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية خدمات التوثيق التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.

وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.

وهناك عدد من السيارات التى تعمل خلال فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء من بينها:

1- سيارة توثيق متنقلة 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.

2- سيارة توثيق متنقلة 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.

3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.

4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة

5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.