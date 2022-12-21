تعرف على معايير تقييم الجامعات بمسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية

محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع" معايير تحكيم مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية " للعام 2021/2022، وهى المسابقة التي أعلنتها وزارة التعليم العالى وقد جاءت المعايير كالتالي:

1- تنظيم عدة زيارات ميدانية للجامعات لتفقد مدي إتاحة وجاهزية البنية التحتية من مقار إدارية لتنفيذ الأنشطة، والتعرف على مؤهلات الكوادر الفنية وقدراتها على القيام بالمهام المنوطة بهم، والموارد المالية المتاحة للإنفاق على الأنشطة وكيفية تنمية هذه الموارد، وكذلك الخطة المُستقبلية للأنشطة والمُعتمدة من مجلس اتحاد الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبروتوكولات التعاون ومُذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتلك الاتفاقيات، كما تضم المعايير وجود مستشاري اللجان المختلفة بالكليات والجامعة، وتوافر مراكز تدريب للأنشطة المختلفة مثل الجوالة، والفنون، ونماذج المحاكاة وغيرها، ومحاضر اللجنة العليا المُشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية موضحةً نسبة المُشاركة (ترشح وتصويت/ العدد الكلي، نسبة الكليات المشاركة/ كليات الجامعة، نسبة المعينين / العدد الإجمالي لأعضاء الاتحاد)، ومحاضر مجلس اتحاد الجامعة حتى موعد الزيارة.

2- تنفيذ الأنشطة على مستوى الكليات والجامعة على مستوى القطاع الجغرافي أو على مستوى الجمهورية (مشاركة أو استضافة وتنفيذ)، والاشتراك في أنشطة الوزارات والجهات الأخرى، والتحول الرقمي ورقمنة الأنشطة ووجود قاعدة بيانات للقائمين بالنشاط والمُستفيدين منه.

3- مراعاة المعايير الاتساق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها، والمشاركة الدولية لتمثيل مصر وأهم النتائج المُحققة، وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمُبتكرين، والأنشطة المُستحدثة والمميزة للجامعة.

4- التفاعل والمشاركة في أنشطة القطاعات الأخرى ومنها خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة (معسكرات العمل، القوافل الطبية، العمل التطوعي، مشروعات محو الأمية، تنمية الأسرة، أنشطة تنمية الوعي وتعميق الانتماء (ندوات ولقاءات وزيارات ميدانية وأبحاث ومسابقات وبرامج معايشة والاشتراك في الاحتفالات القومية)، والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي والتطوعي.

5- تنفيذ استبيان رأي للطلاب لقياس مدى رضاهم عن الأنشطة (برامج، فترات زمنية، تحديد أولويات الطلاب، التأكيد على تنفيذ معايير جودة الأنشطة الطلابية من حيث (التنوع، المساحة الزمنية، كثافة المشاركة وتوضيحها عند وصف مشروعات النشاط).

6- تقديم مواد توثيقية (كتاب أو كتيب أو مجلة) لكل الأنشطة التي تم تنفيذها وقياس مدى مطابقتها للخطة الموضوعة مسبقًا.