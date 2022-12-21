اليوم السابع
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تعرف على أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأربعاء

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأربعاء حديد تسليح - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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واصلت أسعار الحديد المحلية استقراراها اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته مصانع حديد التسليح المحلية لشهر ديسمبر الجاري  عبر رسالة نصية لعملائها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع مطلع هذا الشهر ثم تواصل الاستقرار حتى نهاية ديسمبر 2022.

 

أسعار الحديد والصلب في مصر :

 

حديد عز  20450 جنبه للطن تسليم أرض المصنع

 

حديد  بشاي 21205 جنيهًا للطن الواحد

 

حديد شركة السويس للصلب 20350 جنيه

 

حديد شركة الجيوشي للصلب 20300 جنبهًا للطن تسليم أرض المصنع

 

حديد الجارحى  تسلم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنبهًا

 

حديد المراكبي 20330 جنيهًا للطن

 

 أسعار المصانع الاستثماري 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.

 

وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.


أسعار الحديد

الحديد والصلب

حديد التسليح

اخبار الاقتصاد



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