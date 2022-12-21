باحث ليبي: طرابلس قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة

كتب أحمد جمعة

أكد الباحث الليبي في الشؤون السياسية والقانونية فرج زيدان، أن العاصمة طرابلس قابعة تحت احتلال الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن تحركا متوقعا سيكون لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في 24 ديسمبر الجاري سينحصر في الإطار السياسي بمعنى أنه سيلجأ لخلق واقع سياسي جديد بالدعوة لتكليف سلطة تنفيذية تتولى إدارة المناطق المستقرة والمحررة بعيدا عن طرابلس.

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" منتصف الشهر المقبل اجتماعا في مدينة سرت بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

أوضح الباحث الليبي فرج زيدان لـ"اليوم السابع" أن المسار العسكري يمر بتحديات أكبر من المسار السياسي نتيجة التدخلات الخارجية التي أدت لتأزيم المسارات الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، مشيرا لضرورة إرساء مبدأ سيادة الدولة الليبية بشكل كامل بتجميد الاتفاقات العسكرية الموقعة من الحكومات المؤقتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي تحتل طرابلس.

في طرابلس، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الثلاثاء، أن الأجسام السياسية الحالية حسب القوانين انتهت وهناك من يطالب بتغييرها عبر الانتخابات، لافتا إلى أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس كأساس للحل في جميع الجوانب.

وكشف "اللافي" في كلمة له في افتتاح فعاليات الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية، عن موعد الملتقى التحضيري الذي سيعقد في 8 يناير المقبل لعرض وثيقة على الأطراف الليبية، تمهيدا لالتئام المؤتمر الأول للمصالحة الذي رجح انعقاده مارس المقبل، والذي سيصدر عنه قرارات سياسية وتنفيذية ستكون ملزمة للجميع، مشيرا إلى حرص المجلس الرئاسي لأن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الليبيين اتفقوا على تشكيل حكومة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى المطلب الأول وهو الانتخابات ليكون للبلاد إدارة سياسية موحدة ورئيس واحد يقود عملية بناء الدولة.

في جنوب ليبيا، اختتم وفد الاتحاد الأفريقي زيارته إلى مدينة سبها التي بدأها، الأحد الماضي، للقاء عمداء البلديات وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر المزمع عقده للمصالحة الوطنية الشاملة.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات في تصريح صحفي إن "زيارتهم إلى مدينة سبها كانت من أروع الزيارات التي قمنا بها حتى الآن في ليبيا"، موضحا أنهم التقوا على مدى يومين الكثير من الأعيان والمشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية والإدارة المحلية بالمنطقة الجنوبية.