اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 02:22 ص
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انتهاء أعمال القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرية الزعفرانة اليوم

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:00 ص
انتهاء أعمال القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرية الزعفرانة اليوم القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنتهى، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية الشهرية التى انطلقت أول ديسمبر الجارى، بقرى محافظة البحر الأحمر، حيث يكون اليوم آخر أعمال القافلة بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

 

8 قوافل علاجية شهرية تزور قرب البحر الأحمر

كانت انطلقت بقرى محافظة البحر الأحمر، فى 6 ديسمبر الجارى، أعمال القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى تنطلق كل شهر، حيث بدأت بقرية الحمروين بمدينة القصير وقضت فيها مدة يومين، وتم الكشف فيها علي 189 مواطن .

 

قوافل حياة كريمة تقضى 6 أيام بحلايب وشلاتين

انطلقت القوافل العلاجية بعد قرية الحمروين بالقصير، لقري حلايب وشلاتين، وبدأت بقريتي الخبر وأبرق وقضت فيها يومين وتم اجراء الكشف فيها علي 108 مواطنين، ومنها بدأت أعمال بقرية أبو رماد وتم إجراء الكشف الطبى على 247 مواطنا، ومن أبو رماد لحلايب حيث اجراء الكشف الطبي على 201 شخص .

وباشرت القوافل العلاجية عملها بعد الانتهاء من مدينة حلايب إلى قرى مرسى علم، حيث تم الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا علي 170 شخص بقرى أبو غصون وحماطه التابعتين لمدينة مرسي علم، ومنها الي قلب مدينة مرسي علم يومى 16 و17 ديسمبر حيث تم إجراء الكشف الطبي فيها علي 251 شخصا .

واستكملت القوافل العلاجية عملها إلى مدينة سفاجا لإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية النصر وقرية أم الحويطات، وتم الكشف فيها على أكثر من 200 شخص، وانطلقت منها منذ الأمس إلى آخر محطة فى القوافل الشهرية وهى قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب.


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