النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول وفاة شاب على يد دجال فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة وفاة شاب على يد دجال ادعى قدرته على معالجته من السحر خلال جلسة علاج بالضرب انتهت بمصرع الشاب.

وكان شاب لقى حتفه على يد معالج روحاني عقب التعدى عليه بالضرب باستخدام عصا اعتقادا بداخله جن فى منطقة المرج وتم نقله إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمود.ر.ر" 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وإصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله جن، ومشيرة إلى أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته.

وأضافت التحريات، أنه تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.