الكشف على 234 حالة فى قافلة بقرية الغنامية فى المنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

واصلت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات ، اليوم الأربعاء، تنظيم القوافل الطبية التخصصية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "الغنامية" مركز الباجور بالمنوفية، وذلك برعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة وإشراف المهندس، حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشمل القافلة خدمات مجانية من الكشف الطبى فى تخصصات (باطنة، أطفال، عظام، جلدية) وصرف العلاج بالمجان وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة إلى أهالي القرية، وتم الكشف على 234 حالة بواقع باطنة 62 حالة، عظام 50 حالة، أطفال 50 حالة، جلديه 50 حالة، تحاليل 22 حالة.

وأشار جعفر إلى أن الجامعة نظمت القوافل الطبية بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمه لتلبية إحتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر إحتياجا وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفه مستمره، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعايه الطبيه لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

كما نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات أمس الثلاثاء مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية " دبركى " مركز منوف بمحافظة المنوفية ،وذلك إستكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة وبالتعاون مع جامعة مدينة السادات وحرصاً منها على تطوير الريف المصري ،وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة، يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019 ،والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

يأتى المشروع التنموي برعاية الدكتور خالد جعفر ، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور، محمد منير ،مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة .

وقد شملت القافلة الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان في تخصصات الأطفال ، العظام و الجلدية.

حققت القافلة الطبية إقبال كبير من أهل القريه وقد تم صرف العلاج بالمجان. حيث بلغ عدد حالات الكشف الطبي 285 حاله وجاء تصنيفها كالاتى " 101 حالة عظام ، 80 حالة جلدية ، 104 حالات أطفال " .