القبض على المتهم بالشروع فى قتل عمه بسبب تخزين الرمال بأطفيح

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالشروع فى قتل ابن عمه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض فى أطفيح بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام، وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه، بالإضافة إلى أقوال والده وعدد من شهود العيان واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.

وتم ضبط المتهم بعد تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعنى فى أطفيح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على المتهم مرتكب الجريمة.

انتقل رجال المباحث بمركز شرطة أطفيح إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال المجنى عليه ووالده وتبين تورط ابن عم المجنى عليه فى ارتكاب الجريمة، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما متعلقة بتخزين كمية من الرمال فى قرية تابعة لمركز أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والاعتداء على المجنى عليه بسبب خلافات بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجيران المجنى عليه، فأكدوا صحة التحريات، واعتداء المتهم على ابن عمه المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق حيث قررت حبسه 4 أيام.