القاهرة الإخبارية: الرئيس الأوكراني يزور واشنطن الأربعاء ويلتقى قادة الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية ، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي يزور العاصمة واشنطن الأربعاء، وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن فلودومير زيلينسكي سيلتقي بقادة الكونجرس الأمريكي.

وفى وقت سابق قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إن جميع الحقائق والمعلومات المتوفرة تؤكد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يزر مدينة باخموت حتي هذه الساعة، وأن الحديث حول زيارته للمدينة غير صحيح.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال تصريحاته على القناة، أن المعلومات تؤكد حصار الجيش الروسي لمدينة باخموت من جميع الجهات، وأن الجزء الغربي فقط هو الوحيد الذي لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة وفرض الحصار عليه.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن البعض تحدث عن تفجير القوات الأوكرانية للجسور والأنفاق التي استخدمتها أخيرًا داخل المدينة، وهذا الأمر يعتبره الخبراء في روسيا دلالة على إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت.

يأتي هذا بعدما وصف وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لموقع عسكري بمدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الروسية بشكل شبه كامل بـ"غاية في الخطورة" ووصفها بـ"الزيارة الشجاعة".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إلغاء اتفاق الاعتراف المتبادل بالشهادات التعليمية بين روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في 20 ديسمبر 2022 إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة الروسية ومجلس وزراء أوكرانيا حول الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق التعليمية والمؤهلات الأكاديمية، التي تم توقيعها في موسكو في 26 مايو 2000".

وأعلن مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية، في مارس الفائت أن أوكرانيا باشرت بإجراءات فسخ اتفاقية مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم.

وقال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن جميع الحقائق والمعلومات المتوفرة لدينا حول المعارك والتطورات العسكرية الآن؛ تؤكد أن التصريحات الأوكرانية حول زيارة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إلى مدينة باخموت حتى الآن غير صحيحة.