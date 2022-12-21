اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة منشور على موقع موالى للإخوان بشأن إضراب عمال شركة بالقاهرة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:01 م
الداخلية تكشف حقيقة منشور على موقع موالى للإخوان بشأن إضراب عمال شركة بالقاهرة وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمنًا إضراب عمال "دليفرى" بإحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات بمدينة نصر للمطالبة بتعديل أسعار توصيل الطلبات.

 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبالإنتقال والتقابل مع مدير فرع الشركة أفاد بعدم وجود إضراب، وأن عمال "الدليفرى" منتظمة بالعمل وأنهم معتادين الوقوف بإحدى المناطق بمدينة نصر فى انتظار استلام "أوردرات" لتوصيلها نظرًا لكثرة المطاعم بتلك المنطقة.

 

يأتى ذلك فى إطار الشائعات والأكاذيب التى دأبت على نشرها الجماعة الإرهابية لمحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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