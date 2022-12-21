التنمية المحلية تنظم 8 دورات تدريبية لتحسين منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد مخطط تدريبى لجميع الكوادر التى تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية ، وذلك بدءا من السبت المقبل وحتى 19 يناير المقبل، وتُنفذ الدورات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرفع كفاءة مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم بالتوازى مع تدريب المستهدفين بمركز سقارة خطة تدريب لباقى عناصر المنظومه بالمحافظات، ليصل اجمالى المستهدف بالتدريب ورفع الكفاءة والمخطط الانتهاء منه قبل يونيو 2023 حوالى 19 ألف موظف، يعملون على المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجيه بالمحافظات.

وقال آمنة في بيان اليوم، الأربعاء، إن ذلك يأتي فى إطار التكليف الرئاسى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها وضمان نجاحها بأعلى جودة وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى المشار إليه بمركز سقارة ، يتضمن 8 دورات تدريبية نظرية وعملية على المنظومة الإلكترونية، موضحاً أنه سيتم تنفيذ دورتين أسبوعيا ، وتبلغ مدة الدورة الواحدة 3 أيام بإجمالى 24 ساعة تدريب، ويتراوح عدد المشاركين فى كل دورة بين 46 إلى 48 ويستفيد من الدورات 378 متدربا من جميع المحافظات، إضافة إلى 16 متدربا من الوزارة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية ، مؤكداً أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى ، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، و تطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن المخطط التدريبى الذى ينفذه مركز سقارة ، سيركز على ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية، والدور الإدارى و الفنى لمدير المركز، وأعضاء لجان المتابعة، ودورة عمل الطلبات المقدمة، والشاشات، لمتابعة صحة إنهاء الإجراءات على المنظومة ، و دور الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، والتقارير اللازمة لمتابعة الأعمال على المنظومة، والتطبيق الصحيح لدورة عمل التراخيص العامة ، موجهاً بزيادة ورش العمل المخصصة للتطبيق العملى لما يتم التدريب عليه، لضمان التنفيذ الصحيح لدورة عمل المنظومة ، و إعداد تقارير تقييم و متابعة الإجراءات فى الإدارات المختصة بإنهاء الطلبات فى ظل التقدم التكنولوجى وإجراءات التحول الرقمى التى تنتهجها أجهزة الدولة.

ولفت اللواء هشام آمنة ، إلى أنه تم تقسيم جميع المحافظات على دورات المخطط التدريبى ، لتشمل الدورة الأولى محافظتى القاهرة والسويس ، و تضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والاسكندرية ودمياط ، و تضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء ، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية ، أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبنى سويف، وتضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد، وتشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 294 مركزاً فى المدن والأحياء ، إضافة إلى 17 مركزا فى دواوين المحافظات، مؤكداً أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى إضافة 20 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء ، و 10 مراكز تكنولوجيا بدواوين المحافظات لتحسين وسرعة حصول المواطنين على الخدمات ، بما يساهم فى تصحيح الصورة الذهنية للمحليات.

وقال الوزير إن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين ، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيادة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات ، لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة ، ويستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن لجان المتابعة الميدانية ستواصل متابعة عمل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بعد البرنامج التدريبى ، والمرور أسبوعياً لتقييم مستوى وسرعة تقديم الخدمات، موجهاً أيضا لجان قطاع التفتيش بالوزارة بأن يكون سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والمدن والأحياء، أحد المحاور التى يتم التفتيش عليها أثناء الزيارات المفاجئة التى يقوم بها القطاع للمحافظات، وأيضا أحد العناصر الهامة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.