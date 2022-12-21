اليوم السابع
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التموين: تدريب العاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مهارات البيع

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:13 م
التموين: تدريب العاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مهارات البيع وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتنظيم دورات ‏تدريبية للعاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبدأ الوزارة بـ100 مجمع استهلاكى و100 من منفذ بمشروع "جمعيتي"، على مهارات البيع والتسويق وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

 

وتم ‏اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ والمساحات المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التى تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخرًا، وكذلك منافذ جمعيتى تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافى، والمنافذ التى لم يوقع علية أى غرامات أو مخالفات.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023. 

 

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير، إن ‏الدورات التدريبية بدأت اعتبارًا من اليوم، ومقسمة إلى 8 مجموعات وكل مجموعة تدريبية تشمل 25 متدربا بـ13 مجمعا استهلاكيا و12 منفذا لجمعيتى "لضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

 


التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

السلع بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

السلع بمنافذ وزارة التموين



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