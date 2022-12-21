التصريح بدفن مسنه لقيت مصرعها في إنهيار منزل بالعسيرات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت مسنة تبلغ من العمر 70 سنة مصرعها، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن والطين، تم إستخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث إنهيار بأحد المنازل دائرة مركز العسيرات، ووجود متوفيه تم نقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بحدوث إنهيار جزئي بمنزل دائرة مركز العسيرات حيث تبين أن المنزل المنهار مبني بالطوب اللبن من طابقين وتبين سقوط سقف المنزل مما أدي إلي إنهيار جزئي بالجدران أسفر عن وفاة قاطنته المدعوة راضيه ر و غ 70 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية.

تم الجفع بقوات الإنقاذ البرى يإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت، مدير الإدارة والتي تمكنت من أستخراج جثمان المتوفاة من أسفل الأنقاض وتم نقله لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف جهة التحقيق.

تم إطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، والتي شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ، لبيان سبب الإنهيار وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم إخطار مفتش الصحة الذى أنتقل وقام بتوقيع لكشف الطبي على السيدة المتوفاة وقام بإعداد التقرير اللازم.

وبسؤال مالك المنزل علل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة، والتي صرحت بدفن الجثة.