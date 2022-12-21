التاندة بـ200 جنيه.. ننشر قيمة رسوم التصالح على الإشغالات فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، في قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، كالآتي:

-قيمة التصالح على الأرجوحة 700 جنيه

-ستاند الشيبسى 50 جنيه

-إعلان الخشب أو الحديد 50 جنيه

-أمبوبة الغاز الكبيرة 300 جنيه

-أمبوبة الغاز الصغيرة 200 جنيه

-الباب الخشب أو الصاج 300 جنيه

-باب الأسانسير 400 جنيه

-برميل الخلاط 500 جنيه

-بامب الخرسانة 30000 جنيه

-باور الصوت 500 جنيه

-البرميل 150 جنيه

-البرويطة 250 جنيه

-التاندة 200 جنيه

-الترابيزة البلاستيك 30 جنيه

-الترابيزة الحديد 40 جنيه

-الترابيزة الخشب أو الفورميكه 30 جنيه

-الترابيزة الكبيرة الاستالس 150 جنيه

-ثلاجة المشروبات الغازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه

-الخلاطة الكبيرة 13000 جنيه والخلاطة النحلة 8000 جنيه

-الرسيفر 200 جنيه

-السماعة الساوند 500 جنيه

-شاشة العرض 1000 جنيه

-الشمسية 100 جنيه

-الشواية 500 جنيه

-الطقطوقة حديد 30 جنيه

-غرزة الشاى 100 جنيه

-الحفار 30000 جنيه

-سيارة الـ¼ نقل 2000 جنيه

-السيارة البامب 20000 جنيه

-السيارة السوزوكى 2000 جنيه

-السيارة الشاسيه طويل 5000 جنيه

-السيارة الملاكى 2000

-التروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه

-التوك توك 2000 جنيه

-العجلة تسوق 250 جنيه

-عربة الفول 1000 جنيه

-قدرة الفول 50 جنيه

-عربة الكارو 2 عجل 500 جنيه

-4 عجل بـ 1000 جنيه

-الفاترينة أو عربة الحلويات 350 جنيه

-قلب الشيشة 50 جنيه

-الكرسى البلاستيك 20 جنيه

-المروحة 200 جنيه

-ماكينة التصوير 500 جنيه