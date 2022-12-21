التاندة بـ200 جنيه.. ننشر قيمة رسوم التصالح على الإشغالات فى الجيزة

حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، في قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، كالآتي:
-قيمة التصالح على الأرجوحة 700 جنيه
-ستاند الشيبسى 50 جنيه
-إعلان الخشب أو الحديد 50 جنيه
-أمبوبة الغاز الكبيرة 300 جنيه
-أمبوبة الغاز الصغيرة 200 جنيه
-الباب الخشب أو الصاج 300 جنيه
-باب الأسانسير 400 جنيه
-برميل الخلاط 500 جنيه
-بامب الخرسانة 30000 جنيه
-باور الصوت 500 جنيه
-البرميل 150 جنيه
-البرويطة 250 جنيه
-التاندة 200 جنيه
-الترابيزة البلاستيك 30 جنيه
-الترابيزة الحديد 40 جنيه
-الترابيزة الخشب أو الفورميكه 30 جنيه
-الترابيزة الكبيرة الاستالس 150 جنيه
-ثلاجة المشروبات الغازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه
-الخلاطة الكبيرة 13000 جنيه والخلاطة النحلة 8000 جنيه
-الرسيفر 200 جنيه
-السماعة الساوند 500 جنيه
-شاشة العرض 1000 جنيه
-الشمسية 100 جنيه
-الشواية 500 جنيه
-الطقطوقة حديد 30 جنيه
-غرزة الشاى 100 جنيه
-الحفار 30000 جنيه
-سيارة الـ¼ نقل 2000 جنيه
-السيارة البامب 20000 جنيه
-السيارة السوزوكى 2000 جنيه
-السيارة الشاسيه طويل 5000 جنيه
-السيارة الملاكى 2000
-التروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه
-التوك توك 2000 جنيه
-العجلة تسوق 250 جنيه
-عربة الفول 1000 جنيه
-قدرة الفول 50 جنيه
-عربة الكارو 2 عجل 500 جنيه
-4 عجل بـ 1000 جنيه
-الفاترينة أو عربة الحلويات 350 جنيه
-قلب الشيشة 50 جنيه
-الكرسى البلاستيك 20 جنيه
-المروحة 200 جنيه
-ماكينة التصوير 500 جنيه
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