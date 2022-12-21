البيئة تحدد معايير استخدامات "Green IT".. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

حددت وزارة البيئة، عدد من مؤشرات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ا لصديقة للبيئة " الخضراء"، باعتبارها المدخل لتحقيق نمو بيئى مبتكر، وتطبيق الخطوة الأولى للسلامة البيئية.

واكدت وزارة البيئة خلال كتيب الالرشادات لاستخدامات الجرين أي تى الالكترونى " Green IT"" ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة تعنى الحفاظ على البيئة من خلال التحول الى مجتمع قليل في انبعاثات الكربون من خلال تصميم مجموعة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات ذات تأثير ضئيل أو منعدم على البيئة وتصنيعها واستخدامها ونشرها بالإضافة الى استخدام تكنولوجيا المعلومات كعنصر مساعد للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى الناتجة عن القطاعات الأخرى

وأضاف كتيب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء)، المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة، أنه أدت الزيادة في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة المعدلات الكربون ، لذا يعتبر استخدام اجهزة وتطبيقات وخدمات ومارسات تكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة ضرورة اقتصادية وبيئية حتمية ومسؤولية مجتمعية، كذلك تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة في الاستخدام الرشيد الطاقة بالحياة اليومية، والتعامل بحرص ووعي مع التغيرات المناخية وتحقيق نمو بيئى سليم وأمن

حدد الكتيب معايير الشراء الخضراء ، منها اختبار منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحمل شهادة توفير الطاقة ، وانه لابد أن يتحقق من انه المنتج الذى تريد شراءه معتمد كمنتج موفر للطاقة فعلى سبيل المثال، اختیار منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموفرة للطاقة، كما لابد ان تحدد حجم شاشة العرض التي تلبي احتياجاتك، فكلما كانت الشاشة أكبر حجما كلما زاد استهلاكها للطاقة، إن امكن قم بشراء أجهزة عرض بشاشة بلورية مسطحة (100) ، حيث توفر شاشة LCD إلى 70% من الطاقة ويمتد عمرها الافتراضي إلى الضعف

قم بشراء أجهزة كمبيوتر ذات استهلاك منخفض للطاقة، فالكمبيوتر المحمول مثلا بديلا لأجهزة الكمبيوتر التي تستهلا الكثير من الطاقة مثل الكمبيوتر المكتبى حيث يستخدم الكمبيوتر المحمول طاقة اقل خمس مرات من الكمبيوتر المكتبى، ان امكن قم بشراء جهاز متعدد الوظائف مثب جهاز النسخ والمسح الضوئىوالارسال والفاكس ، حيث توفر الأجهزة متعددة الوظائف حيزا يصل الى 50% وطاقة تصل الى 20% بحد اقصى ، اختر المنتجات التي تتيح وظيفة وضع السكون التلقائى اذا انها توفر من 30 الى 50% من الطاقة المستهلكة.