افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية خلال عام 2022

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها أنه تم خلال العام الجاري تم افتتاح وتشغيل 731 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي ساهمت في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.

ويأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة في المجال الفندقي.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه المنشآت تتمثل في 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، و165 مطعم سياحي، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و 15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازار سياحي.