إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس الدقهلية

الدقهليه فريق محافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، برئاسة إجتماع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، حيث تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن بعدد من مراكز ومدن أحياء وقري المحافظة وذلك تخليدا لذكراهم.

ففي مركز اجا تقرر إطلاق اسم الشهيد احمد احمد محمد الضبيعى علي مدرسة ميت العامل الإعدادية، وفي مركز ومدينة ميت غمر، تقرر إطلاق اسم الشهيد ابراهيم عبد الشافي الوليلي علي مجمع أوليلة، وفي مركز ومدينة بلقاس تقرر إطلاق اسم عبد الله عبد السلام صالح على مدرسة البلاقسة الإعدادية، كما تقرر إطلاق اسم منطقة شرق السنبلاوين، على حى شارع السلخانة الجديدة "الطيارة" سابقا بمدينة السنبلاوين.

وقد أكد "السكرتير العام" أنه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات المشار إليها بعد مناقشتها بكل دقة من كل الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.