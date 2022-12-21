أخبار مصر.. ضبط تجار بالجيزة ودمياط يحتكرون 150 طن أرز و450 طن سلع تموينية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تمكن الأجهزة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز لدى أصحاب المخابز، حيث ضبطت مديرية التموين في دمياط 7 مخازن تجميع أرز بإجمالي كمية قدرها 150 طنا، منهم 4 مخازن أرز شعير بكمية قدرها 137 طن بنطاق مركز شرطة فارسكور، بالإضافة إلى عدد 3 مخزن لتجميع الأرز الأبيض بكمية قدرها 13 طن بنطاق قسم شرطة السرو.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبها، شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين وذلك خلال حملات تمت على مدار شهر.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الحملات استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وأوسيم ومنشاة القناطر وحي بولاق الدكرور وأبو رواش والسادس من أكتوبر، لافتآ أن الحملات تمكنت من ضبط 450 طن سلع غذائية و تموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين .. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

التعليم: سيستم الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى لن يفتح قبل 14 يناير

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تعديل أى جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن أى مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

التعليم توجه بانتهاء تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية وتسكين التلاميذ

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

و رحب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجهًا الشكر لمديرى الإدارات التعليمية لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.

أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

الخارجية: إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام عامين

أعلنت وزارة الخارجية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024.

وذكرت الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك.

وقال إن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي.