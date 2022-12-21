أخبار الاقتصاد اليوم.. قفزة فى صادرات الذهب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة والتي نوجزها فى سياق السطور التالية، والتى تشتمل على أهم الملفات الاقتصادية فى مصر بتعاملات اليوم.
47 % زيادة فى صادرات مصر من الذهب لتسجل 1.3 مليار دولار خلال 10 أشهر
ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء
صدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.
وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.
افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية خلال عام 2022
ذكرت وزارة السياحة والآثار فى بيان صادر عنها أنه تم خلال العام الجارى تم افتتاح وتشغيل 731 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتى ساهمت فى توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.
ويأتى ذلك فى إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة فى المجال الفندقى.
وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه المنشآت تتمثل فى 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصرى، و165 مطعم سياحى، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفارى جبلى، و181 بازار سياحى.
ارتفاع صادرات "الأسمنت" إلى 465 مليون دولار خلال 10 شهور من 2022
ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة"يناير-أكتوبر" من العام الحالي بنحو 41% لتبلغ ما قيمته 465 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح التقرير الشهري الصادرعن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم/الأربعاء/أنه تم تصديرالأسمنت المصري خلال 10 شهور إلى نحو 73 دولة .
وأشار إلى أن نحو 5 دول استحوذت 59,2 % من صادرات الحديد المصري تصدرها"غانا" والتى استحوذت على 22,7% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 128,545 مليون دولار تلاها "ساحل العاج" بنحو 11,5% بما قيمته 65,2 مليون دولار.
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقى 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.
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