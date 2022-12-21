أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تكشف عن لقاحين مهمين للوقاية من أمراض الشتاء

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نقابة القراء تحرر بلاغا ضد قارئ يتلو القرآن بحركات لا تليق بكتاب الله
التعليم: إعداد ورقة مفاهيم للمواد يستعين بها الطالب بامتحانات الثانوى العام
وزير الزراعة: 7 ملايين طن إجمالى الأسمدة المدعمة خلال السنوات الثلاث الماضية
المالية: منظومة التأمين الصحى قادرة على الاستدامة باحتياطى يتجاوز 65 مليار جنيه
التعليم توجه تعليمات بشأن سؤال القصة بامتحان العربى للصفوف الدراسية
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