وزيرة الهجرة: الأسبوع الكويتى بمصر يحمل الخير للبلدين ونتطلع لمزيد من التعاون

كتب محمود راغب

شاركت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى فعاليات الأسبوع الكويتى الـ13 بالقاهرة، والذى يحمل عنوان «الكويت فى مصر»، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الهجرة والمالية والتموين والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والطيران المدنى والقوى العاملة.

وشاركت وزارة الهجرة بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التى تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود المؤتمر الوطنى "مصر تستطيع" والذى ساهم فى اجتذاب مئات العقول المصرية بالخارج للمساهمة فى خطط الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن جناح الوزارة شهد عرضا لتجربة مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE، مؤكدة حرص الوزارة على ربط شباب الباحثين المصريين بالخارج بالوطن، والبدء فى دراسة تكوين مجلس خبراء من شباب الباحثين، مثمنة دور الشباب فى مواكبة أحدث ما وصل إليه البحث العلمى فى مختلف المجالات، حيث شاركوا فى جلسة ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر المناخ، لتقديم أبحاثهم فى مجالات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية ومصادر الطاقة البديلة.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة متانة العلاقات المصرية الكويتية، موضحة أن الأسبوع المصرى الكويتى واحد من أكبر التجمعات فى دعم أواصر الصلات والترابط بين البلدين.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود التعاون بين الأشقاء، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية فى قطاعات عديدة منها: الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري

وتابعت السفيرة سها جندى، أن الأسبوع الكويتى الـ 13 فى مصر، يأتى فى ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة فى التقدم والازدهار فى مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التى تعاون فيها البلدان الشقيقان، وما زالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل.

وأشادت وزيرة الهجرة بما حققه الأسبوع الكويتى فى مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، مؤكدة أن مصر تمثل سوقًا كبيرا للاستثمارات، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية فى مصر والكويت، واستقبال الجامعات المصرية لعدد من طلاب الكويت، ما يؤكد التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين.

وأكدت السفيرة سها جندى أن الأسبوع الكويتى فى مصر يمثل جسرًا يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، ونتطلع للمزيد من التعاون بما يساهم فى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التى تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة.