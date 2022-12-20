وزارة النقل توقع عقدا خاصا بتشغيل رصيف 85 بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، توقيع عقد خاص بتشغيل رصيف 85، ب ميناء الإسكندرية ، بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO وذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة و اللوجستيات.

أكد الوزير أنه سيتم توقيع عقد التشغيل النهائى للرصيف اول مارس المقبل، مهنئا التحالف على توقيع العقد، معلنا ان الرصيف انشئ بالكامل بأموال مصرية ونفذته شركات مصرية، والعقد يشمل التشغيل والإدارة فقط.

حضر توقيع العقد، اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء اسكندرية و رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، و ذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

وتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المبانى والمنشآت الخدمية والبوابات والورش الفنية.