هيونداى الكورية تبدأ تسريح الموظفين من مصنعها بروسيا لتعطل حركة الإنتاج

وقالت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية - إنه "نظرًا للتعليق المستمر لعمليات الإنتاج، ستفي شركة هيونداي بجميع الالتزامات الاجتماعية للموظفين الذين سيتأثرون بذلك القرار، بما في ذلك دفع تعويضات إنهاء الخدمة لأولئك الذين يستقيلون بموجب اتفاق متبادل".

وأفادت تقارير كورية جنوبية بأن الشركة كانت تفكر - في أوكتوبر الماضي - في بيع مصنعها في روسيا بسبب عدم القدرة على إجراء الأنشطة المالية العادية ومن بين أمور أخرى، كانت قدرة الشركة على تحويل الأموال بين مكتبها المركزي والفرع الروسي محدودة.

وأوقف مصنع سانت بطرسبرج التابع لشركة صناعة السيارات عملياته في الأول من مارس من هذا العام بسبب مشاكل في إمدادات المكونات. وواصلت هيوندايi تجميع السيارات في مصنع أفتوتور في كالينينجراد لبعض الوقت، ولكن بعد ذلك علقت التجميع هناك أيضًا. ومع ذلك، واصلت هيونداي دفع رواتب الموظفين وصيانة المحطة ودفع الضرائب وفواتير المياه والكهرباء.