هاتف ودقائق على الإنترنت كفيلان بإرسالك خلف القضبان.. كيف يحدث ذلك؟

كتب أحمد حسنى

هاتف حديث وبضع دقائق على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، كفيلان بإرسالك خلف القضبان، لكن كيف يحدث ذلك؟

القانون المصري يجرم بشكل قاطع جرائم الإنترنت، فقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نص على 6 مخالفات تُعرِّض للحبس فى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت".

وتعد أبرز المخالفات:

1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.