نصائح العناية بالاظافر لدى النساء.. أهمها الترطيب

كتبت رانيا عامر

يمكن أن تكون الأظافر الضعيفة التي يمكن أن تنكسر بسهولة مصدر إزعاج حقيقي، فضلا عن كونها عاملًا حقيقيًا يؤثر علي الثقة بالنفس. إذاَ، ما الذي يجعل أظافرنا ضعيفة وهشة في المقام الأول؟ "تتكون أظافرنا من طبقات من الكيراتين ، وهو بروتين موجود أيضًا في شعرنا وبشرتنا، كما تقول روندا كلاين، طبيبة أمراض جلدية: مع تقدمنا في العمر، تنتج الخلايا في أجسامنا الكيراتين بمعدل أبطأ ، مما قد يتسبب في إضعاف الأظافر وتبدو جافة وباهتة."،وفقا لما نشره موقع prevention.

وتضيف أنه ليس فقط عملية الشيخوخة هي التي يمكن أن تضر عددًا على أظافرنا. يمكن أن يؤدي التعرض للعوامل،مثل البرودة الشديدة ، وغسل اليدين المفرط ، والتلامس مع المواد الكيميائية ، مما يجعلها جافة ومعرضة للخطر.

عوامل تساعد فى تقوية الاظافر

1. رطبي يديك وأظافرك بانتظام

تقول رينا اللوح ، طبيبة الأمراض الجلدية ، إن ترطيب أظافرك والجلد المحيط بكريم اليد بشكل متكرر يمكن أن يمنع المزيد من الضعف في سلامة الأظافر . وان استعمال المراهم التي تقوم بمهمة مزدوجة يساعد فى تغذية أظافرك وحمايتها من التلف في المستقبل عن طريق حبس الرطوبة.

2. حافظي على أظافرك على الجانب الأقصر

بينما يشعر البعض منا بأكبر قدر من التألق بعد نمو أظافر طويلة ، إلا أنها ليست أفضل طريقة لبناء قوة أظافرك. : "إذا كنت تعانين من مشكلة في الأظافر الضعيفة ، ففكري في تقليص الطول أثناء بناء قوتها". "الأظافر القصيرة تكون أقل عرضة للكسر نظرًا لوجود حواف مكشوفة أقل للتمزق ، ومساحة سطح أقل حيث يمكن امتصاص الماء والمواد الكيميائية.".

3. مبرد الأظافر

استخدمي مبرد أظافر ناعم للحفاظ على حواف أظافرك ناعمة ، كما يقول الدكتور كلاين. مع الحبوب الخشنة ، فإنك تخاطر بتكوين تمزقات في الظفر ، مما قد يؤدي إلى تقشير الأظافر وتعليقها.

4. تخلصي من مزيلات طلاء الأظافر التي تحتوي على الأسيتون.

مزيل طلاء الأظافر المليء بالأسيتون (المذيب المسؤول عن إذابة طلاء الأظافر بسرعة البرق) يكون قاسياً على الأظافر الضعيفة ويمكن أن يجففها.

5. لا تفرطى في استخدام معقم اليدين

نظرًا لأن معقمات الأيدي عادةً ما تعتمد على الكحول ، فإن وضعها باستمرار يمكن أن يجفف أظافرك ويتركها هشة للغاية . .

6. تناول المزيد من الأطعمة التي تعزز تقوية الأظافر

تجنب اتباع نظام اليويو الغذائي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص الفيتامينات التي قد تعرض قوة أظافرك للخطر. تأكد من تناول ما يكفي من البروتين والكالسيوم أيضًا ، والذي يُعتقد أنه يعزز صحة الأظافر .

7. ابقى رطبة

شرب كمية كافية من الماء ضروري للصحة ، وصحة الأظافر ليست استثناءً.

8. التقليل من التعرض للماء

عندما تنقع يديك في الماء لفترات طويلة من الوقت (على سبيل المثال ، أثناء غسل الأطباق أو الاستحمام أو السباحة) ، فإن هذا لا يؤدي فقط إلى تجفيف بشرتك - بل يمتص الرطوبة من أظافرك أيضًا .

10. أضيفي مقوي الأظافر إلى روتينك

يمكن للعوامل الموضعية التي تُصرف بوصفة طبية ، مثل Nuvail و Genadur ، أن تساعد في تقوية الأظافر الضعيفة. في حين أن مقويات الأظافر التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تؤدي الغرض على المدى القصير ، فإن مقويات الوصفات الطبية هي الخيار الأفضل للاستخدام على المدى الطويل ، لأنها تحتوي على مواد كيميائية تزيد من قوة الظفر وتحبس الرطوبة فيه لمنع تقصفه في المستقبل .