نائب محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز استدامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وكريم السماحي، مدير المركز.

واطلعت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي على الحزم التدريبية المتنوعة التي ينظمها المركز من برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه، وتدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

وأشادت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمركز وما يقدمه من حزم تدريبية، وكونه أول مركز تدريبي صديق للبيئة يعتمد نظام الإستخدام الرشيد للطاقة والإعتماد على الطاقة النظيفة وفصل المخلفات لتدويرها، فضلاً عن إعتماد نظام paperless work cycle ،وهي دورة العمل اللاورقية بداية من التسجيل الرقمي في الفعاليات وعرض البرامج التدريبية واستصدار شهادات رقمية للمستفيدين.

ويذكر أن المركز يحوي مكتبة رقمية وقاعة تفاعلية متعددة الأعراضmultimedia room فضلا عن قاعة اجتماعات افتراضية virtual meeting room بتقنيات وجودة نقل عالمية تسمح بالإجتماعات عن بعد وكذا التدريب من خلال المحاكاة simulation training والربط مع مراكز تدريب أخرى لتبادل الخبرات، واستدامة مزود بأحدث نظام لبث المحاضرات عن بعد والتدريب أونلاين من خلال نظام APhan system والذي يسمح ببث مباشر للتدريب على منصات youtube , facebook وغيرها من قنوات التواصل وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيزا للقدرات الرقمية للمركز مع تقديم القيمة المضافة لعملاء المركز من القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم المركز 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدرب إجمالا، والمركز يعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية digital signage لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.



أثناء عملية التفقد



الحضور أثناء الزيارة



خلال تفقد مركزاستدامة



صورة جماعية



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