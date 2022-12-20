نائب رئيس جامعة القاهرة: تكريم 134 باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى - تصوير خالد كامل

قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن من منارة العلم مقصد الباحثين والدارسين من شتى بقاع الأرض ومن قاعة الاحتفال الكبرى كرة التاج وقلب جامعة القاهرة النابض يسعدنى ويشرفنى الترحيب بكم فى الاحتفال بعيد العلم الذى تنظمه الجامعة تكريما لعلماءها ونوابغها ومفكريها فى تقليد تحرص عليه الجامعة منذ أعوام تأكيدا لقيمة العلم ومكانة العلماء.

وأضاف الدكتور محمد سامى فى كلمه له باحتفالية عيد العلم الـ 17 المنعقدة الآن بجامعة القاهرة بحضور عدد من الوزراء ، يأتى احتفالنا اليوم تزامنا مع الاحتفال بتاريخ تأسيس الجامعة الرابع عشر فى المئوية الثانية وسط تاريخ يقف شامخا لهذا الصرح كمؤسسة للعلم والثقافة والتنوير كيان عريق نعتز بالانتماء إليه ونحتمع اليوم فى لمسة وفاء من ام الجامعات لابناءها من المبدعين ولقاء يحمل ظعوة صادقة للمجتمع الجامعى لمواصلة العطاء من أجل التنمية ورسالة تحملها الجامعة للمكركيم عنوانها التقدير لانجازاتهم ، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 134 عالما من 2019 حتى 2021، من الحاصلين على جوائز الدولة للنيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية والتميز والمرأة باجمالى 57 جائزة، وعلى مستوى الجامعة سيتم تكريم باجمالى 77 جائزة.

واستعرض الدكتور محمد سامى عبد الصادق جهود قطاع تنمية المجتمع والبيئة، والتى لا تكن تحقق لولا المساعدة والدعم من الدكتور محمد الخشت

خط دفاع اول فى التعامل مع جائحة كوورنا واستقبال العائدين من أبناء الوطن بالمدن الجامعية خلال فترات الحجر الصحى فضلا عن ترتيب الإجراءات الاحترازية والإعلان عنها ومتابعة تنفيذها وظهر القطاع كنموذج لمواجهة الأزمة والجائحة.

على صعيد المبادرات الرئاسية حرص القطاع على المشاركة بقوة فى هذه المبادرات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى فى مصر حيث أطلقت الجامعة قوافل فى مختلف القرى الاكثر احتياجا داخل الجمهورية والمناطق الحدودية استفاد حوالى 250 الف مستفيد، وإنشاء مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية وانشاء مكتب الاستدامة لتناول أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 مشيرا إلى أن هذا المكتب عزز من تصنيف جامعة القاهرة فى الجامعات الخضراء، وتصنيف اخر الأول مصريا والثانى افريقيا، إلى جانب حصول جامعة القاهرة على جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة عام 2021 التى نظمتها وزارة التعليم العالى.

واستطرد الدكتور محمد سامى فيما يتعلق بعمل مراكز الأبحاث نساهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق التنمية داخل المجتمع ولا ننسى مشاركة جامعة القاهرة فى قمة المناخ من خلال الندوات وورش العمل وجناح الجامعة خلال القمة.