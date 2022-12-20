موجز أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء 20-12-2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الثلاثاء، 20-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الصناعية، تمهيدا لعرضها علي المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين"، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلى:

محمد عبد الكريم: جار الانتهاء من استراتيجية التنمية الصناعية لعرضها على المستثمرين

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه جاري الإنتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها علي المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الإستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.

التعاون الدولى تُعلن تفاصيل التمويلات الإنمائية للقطاعين العام والخاص بـ2022

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت 13.7 مليار دولار.

مبادرة ابدأ: مصنع لجنوط السيارات بطاقة إنتاجية 90 ألف جنط والافتتاح سبتمبر 2023

كشفت مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية الخاصة بتوطين الصناعة المصرية، مساهمتها بشكل رسمي فى تصنيع جنوط وسائل النقل الخفيف، حيث من المتوقع إنتاج 90 ألف جنط سنويا.

أسعار النفط تسجل 79.98دولار لبرنت و75.50 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 79.98 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى75.50 دولار، حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.

سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1655جنيها للجرام من عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا طفيفا بحوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1655 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة.

معاون وزير الإسكان: لدينا 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان

تقدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بورقة بحثية تحت عنوان: مدن الجيل الرابع في مصر: نحو مدن ذكية مستدامة، وذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات النقاشية بمؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة".

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.