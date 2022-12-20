مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم، الثلاثاء، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن المشاركة فى الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بإمارة الفجيرة لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بالعيد الوطني الـ51 ومشاركتهم احتفالاتهم، وكذلك الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة اللقاء المباشر مع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، وتلبية لدعوة الدكتور رمضان عرفة رئيس مجلس إدارة النادى.

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات ان المكتب استعرض على هامش الاحتفالية خدماته ومهامه التى يؤديها للمصريين العاملين فى الامارات ومنها: التصديق على عقود العمل وشهادات الاستمرارية لأبناء الجالية المقيمين بإمارة الفجيرة، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية بدولة الإمارات وعدد من ابناء الجالية المصرية، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية.

وأضافت رئيس المكتب العمالى، أنه خلال الحفل قدم رئيس مجلس إدارة النادي فى كلمته الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، ومكتب التمثيل العمالى بالامارات على دورهم الفاعل فى حل مشكلات المصريين العاملين فى الدولة الاماراتية، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات المصرية الاماراتية والتي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتى إزدادت نموا وتعاونا في جميع المجالات في ظل قادة الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، كما قدم درع النادي لرئيس مكتب التمثيل العمالي تقديرا لجهوده وتعاونه المثمر في خدمة الجالية المصرية.