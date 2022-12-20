مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من عامود ضغط عالى بقنا



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوطهما من عامود ضغط غالي بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف إلي مان الواقعة وتم نقله المصاب والجثة إلي المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب لتلقي العلاج والجثة إلي مشرحة المستشفى.

وكان قد لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما، في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية التابعة لقرية الحسينات في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد مصرع ربة منزل وطفل بطلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الواقعة، كما تم نقل المصابين عبر مرفق إسعاف قنا إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين مصرع كلا من مرفت مصطفي محمد، 66 عاما، ومؤمن معتمد حشمت، بطلقات نارية مجهولة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلي الجناة، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الحثتين إلي مشرحة مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم.