اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أوكرانى: اشتعال النار فى منطقة صناعية بخاركيف نتيجة القصف الروسى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:54 م
مسئول أوكرانى: اشتعال النار فى منطقة صناعية بخاركيف نتيجة القصف الروسى الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على منطقة إيزيوم بمنطقة خاركيف خلال الساعات الماضية، نتيجة لذلك، اشتعلت النيران في منطقة صناعية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله :" في حوالي الساعة الثانية صباحا، اندلع حريق هائل في منشأة بنية تحتية صناعية مدنية، بعد الضربات الصاروخية للروس على منطقة إيزيوم، ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل رجال الإنقاذ حاليا في مكان الحادث. 

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الروسية النار على المستوطنات الحدودية في مناطق مثل خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك كما تعرضت مدينة فوفتشانسك (ستاريتسيا وهاتيش وفوفتشانسكي خوتوري) لنيران واسعة النطاق. 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


خاركيف

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة