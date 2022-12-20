مسئول أوكرانى: اشتعال النار فى منطقة صناعية بخاركيف نتيجة القصف الروسى

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله :" في حوالي الساعة الثانية صباحا، اندلع حريق هائل في منشأة بنية تحتية صناعية مدنية، بعد الضربات الصاروخية للروس على منطقة إيزيوم، ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل رجال الإنقاذ حاليا في مكان الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الروسية النار على المستوطنات الحدودية في مناطق مثل خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك كما تعرضت مدينة فوفتشانسك (ستاريتسيا وهاتيش وفوفتشانسكي خوتوري) لنيران واسعة النطاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.