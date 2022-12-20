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محكمة ألمانية تدين عجوز عمرها 97 عاما لارتكابها جرائم حرب فى الحقبة النازية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:56 م
محكمة ألمانية تدين عجوز عمرها 97 عاما لارتكابها جرائم حرب فى الحقبة النازية العجوز المتهمة بارتكاب جرائم حرب
كتبت: هناء أبو العز

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أدانت محكمة ألمانية، امرأة تبلغ من العمر 97 عاما لمشاركتها فى قتل الآلاف خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة فى معسكر اعتقال نازى أثناء الحرب العالمية الثانية.
 
ونقلت وسائل الإعلام الألمانى، أن محكمة إقليمية فى بلدة إيتزهو شمال البلاد حكمت على "إيرمجارد فورخنر" بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، مشيرة إلى أن الحكم صدر بموجب قانون الأحداث نظرا لأن عمرها كان 18 عاما فقط فى وقت ارتكاب الجرائم.
 
واتهمت  المحكمة فورخنر بالضلوع فى جريمة قتل أكثر من 11 ألف شخص، عندما كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد قوات الأمن الخاصة بمعسكر شتوتهوف في بولندا التي كانت تحت سيطرة النازيين في ذلك الوقت.
 
وكانت "فورخنر" قد عملت في معسكر اعتقال شتوتهوف بين عامي 1943 و1945، وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر 2021 حينما هربت لفترة وجيزة، وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.
 
ومات 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في شتوتهوف بالقرب من جدانسك التي تقع اليوم في بولندا، وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون آنذاك.
 
ويشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكما ضد حارس سابق في معسكر اعتقال نازي يبلغ من العمر 101 عاما، وذلك بالسجن لمدة خمس سنوات.
 
ووفقا للائحة الادعاء، فإن الرجل متهم بالمساعدة والتحريض على أكثر من 3550 شخص خلال الحقبة النازية.

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معسكرات بولندا

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