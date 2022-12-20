محافظ قنا يعلن وقف بطاقات التموين وصرف السماد للمتعدين على الأراضى الزراعية

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وقف بطاقات التموين وصرف السماد والخبز ومنع التعامل مع المراكز التكنولوجية للمتعدين على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده لمناقشة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين الذى عُقد بالأمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن إزالة التعديات ومراقبة الأسعار وعمل معارض " أهلا رمضان "، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

وحضر الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وجميع رؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن بضرورة متابعة تقرير منظومة المتغيرات المكانية يوميا لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فورا، وإعداد تقرير يومى بحالات التعدى مُوضح به بيانات المتعديين الشخصية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات فورية مشددة ضدهم، تشمل ايقاف بطاقات التموين الخاصة بهم، وحظر صرف الخبز والأسمدة المدعمة، وكذلك منعهم من إنهاء أى إجراءات ورقية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، هذا إلى جانب إزالة المخالفة، وإحالته إلى القضاء لتطبيق العقوبات التى نصت عليها تعديلات قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

وأضاف الداودى، أن الموقف الحالى للتعديات على الأراضى الزراعية وفقا لما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بلغت 1337 حالة تعدى بجميع مراكز المحافظة، وتم إزالة 65 حالة فقط حتى الآن، موجها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية سرعة إزالة التعديات التى لم يتم إزالتها حتى الآن، مطالبا بعمل تقرير شهرى مجمع بحالات التعدى التى تم التعامل معها من قِبل الأجهزة المختصة، والإجراءات التى تم اتخاذها ضد المتعديين.

وناقش محافظ قنا، موقف توافر السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مباحث التموين لشن حملات يومية للتفتيش على السلع ومراقبة الأسعار، ومتابعة إعلان الأسعار على السلع خلال أسبوعين بحد أقصى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، على أن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى وأن يتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع مع الغرف التجارية وكبار التجار.

وحذر الداودى، التجار من احتكار أى سلعة غذائية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة السلع، وبيعها فى منافذ المحافظة بأسعار مخفضة جدا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الداودى، أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معارض " أهلا رمضان " مبكرا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو التوسع فى إقامة المزيد من تلك المعارض بما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع انتهاء كافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والسيول، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة وأعمال الحماية من السيول والمرور على مخرات السيول وتطهيرها لاستقبال أى سيول محتملة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل وغيرها من الجهات المختصة، للتعرف على الحالة الجوية اولا بأول والاستعداد لها مسبقا.

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن بسرعة حصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، وإزالتها فورا، للحد من خطورتها على المواطنين، مع وتوفير مكان بديل لإقامة الأسرة لحين إعادة تأهيل المنزل، حفاظا على حياة الأهالى المقيمين بتلك المنازل.