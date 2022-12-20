محافظ الغربية يوقع ويسلم 14 عقد لتقنيين التعديات على الأراضي الزراعية

الغربية مصطفى عادل

وقع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتسليم 145عقد لتقنيين التعديات على أراضي الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ1374 طلب تمت معاينتهم بالفعل ، حيث تم قبول 1224طلب ورفض 150 طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، ليصل عدد الطلبات الجاهزة للتعاقد 1085وبلغ عدد العقود المحررة 961 عقد بإجمالي مبلغ 128 مليون جنيه ومتبقي 124لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم. وناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

من ناخية أخري، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، المراكز التكنولوجية بمركزي كفر الزيات وطنطا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأقل وقت، إلى جانب متابعة استقبال تراخيص المحال التجارية، وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصورة فعليه بداية من الأحد 11 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.