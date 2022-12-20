محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وطنطا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية ، فى بيان له، أن المحافظة تسعى بكل جهد فى تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها اليوم لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها فى مركزى كفر الزيات وطنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بمدخل مدينة كفر الزيات ، حيث يتم تركيب الإنترلوك ومد أرضيتها بالنجيل الصناعى وإقامة أشكال تجميلية وزرع الأشجار والزهور، بهدف تحسين البيئة فى إطار جهود المحافظة لإقامة المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء والتحول الأخضر فى ظل التغيرات المناخية، وخلق أماكن تنفس جديدة للمواطنين.

واستمرت الجولة بطنطا حيث تابع رحمى أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجارية فى مدينة طنطا، حيث تفقد أعمال رصف شارع حافظ وهبى، والذى سيتم رصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارع، والذى يعد واحداً من أهم الشوارع الرئيسية للعاصمة والذى يربط منطقة التجنيد بوسط المدينة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذى يعتبر أهم محورا مروريا يتم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءاً من مدخل طنطا الجنوبى وصولاً إلى استاد طنطا الرياضى وجامعة طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال توسعة مزلقان الجميل ليصبح حارتين بدلا من حارة واحدة، كما تفقد أعمال تطوير شارع محب.

وخلال الجولة تابع رحمى أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات فى الشوارع، إلى جانب متابعة الأسعار بعدد من الأسواق، ومدى توافر السلع والتزام التجار بإعلان الأسعار للمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.