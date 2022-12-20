محافظة دمياط توجه حملات مكثفة لضبط الأسعار.. ووكيل التموين: حررنا 100 محضر

دمياط - هيثم مراد

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليمات مشددة بشأن متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على الإعلان عن أسعار السلع، وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية حملات يومية بمتابعة أسعار السلع، وتوفيرها بالأسواق أمام الجمهور.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط ، أن المديرية تمكنت من ضبط أكثر من 100 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتا إلى استمرار حملات التموين بشأن متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالتعليمات المقررة بشأن توفير السلع وعرضها أمام الجمهور وكذلك الإعلان عن أسعارها.

وأضاف وكيل تموين دمياط أن هناك غرفة عمليات تم إعدادها لمتابعة نتائج تلك الحملات، لافتا إلى وجود تعليمات صارمة بشأن التعامل الفورى حال ورود أى بلاغات من قبل المواطنين.

وأوضح أيضا أنه تم تخصيص أرقاما لتلقى شكاوى الأهالى، مشددا على أهمية سرعة الإبلاغ حال رصد أى مخالفات للتعامل معها بشكل سريع، مؤكدا وجود عقوبات رادعة فى انتظار المخالفين.

وصرح المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط أن هناك إجراءات مشددة يتم اتباعها حاليا لحماية المواطنين من المغالاة فى أسعار السلع، مشيرا إلى وجود حملات مكثفة تتم بشكل يومى لفرض الرقابة على الأسواق. وأوضح وكيل تموين دمياط أن هناك تنسيقا قويا بين كل الأجهزة التنفيذية لمواجهة المتلاعبين بالأسعار والسوق السوداء، لافتا إلى أنه تم إعداد حملات انضمامية تجوب أسواق دمياط، لضبط المخالفات. وأكد المهندس على الغزاوى ضرورة سرعة إبلاغ المواطنين عن أى مخالفات يتم رصدها، مناشدا الأهالى بالتعاون مع الجهات التنفيذية من أجل مواجهة أى مخالفات تتم داخل أسواق المحافظة وتحقيق الحماية اللازمة لأهالى المحافظة بما يضمن تقديم غذاء آمن بأسعار مناسبة.