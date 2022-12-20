محافظة دمياط تكرم الفائزين بمراكز متقدمة فى المشروع الوطنى للقراءة

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جلسة المجلس التنفيذى ظهر اليوم الثلاثاء، بدأت بتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة والبطولات العربية والدولية خلال عام 2022.

وأهدت الدكتورة منال عوض شهادات تقدير لكل من الطالب أدهم أحمد أبو الجود بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الرحامنة الثانوية المشتركة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة، والطالبة جنا محمد ندا بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الإصلاح الابتدائية لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بذات المسابقة.

كما كرمت اللاعب سعد أبو السعود لحصوله على المركز الخامس رياضة الكيك بوكس وزن " 76 كجم" ببطولة العالم للأندية بتركيا" أبريل 2022 ، واللاعبة يمنى عياد الحاصلة على الميدالية البرونزية رياضة الملاكمة وزن "54 كجم" ببطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر 2022 واللاعبة سما الزير الحاصلة على الميدالية البرونزية وزن " 54 كجم" ببطولة العالم للمواى تاى بكوالالمبور بماليزيا " أغسطس 2022 ، واللاعب أرسلان فهر لتحقيقه الميدالية البرونزية وزن " 29كجم" بذات البطولة ، و اللاعبة نضال الطنطاوي الحاصلة على المركز السادس وزن " 49كجم" برياضة رفع الأثقال ببطولة العالم للناشئين بالمكسيك 2022 تحت سن 17 عاما.

وكرمت أيضًا اللاعب محمد عمر والذى حقق عدد من المراكز بالسباحة وحصوله على ميداليات ذهبية بالبطولات الأفريقية بتونس و العربية للناشئين و حصوله على الميدالية البرونزية بالبطولة العربية لمرحلة العمومى بالجزائر.

وهنأت الدكتورة منال عوض الفائزين لتحقيقهم المراكز الأولى بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة و البطولات الرياضية وتمثيلهم المشرف لمحافظة دمياط، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، كما أكدت أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين والمتفوقين والموهبين من ابناء المحافظة وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق الدائم ،كما وجهت الشكر إلى مديريتى التربية والتعليم و الشباب والرياضة والمدربين على مجهوداتم المبذولة لتقديم الدعم اللازم ورعاية الموهوبين.

جاءت جلسة المجلس التنفيذى بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.