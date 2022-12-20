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مباحثات عراقية - أردنية حول القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الاستقرار

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:23 م
مباحثات عراقية - أردنية حول القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الاستقرار العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس وزراء العراق
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثانى بن الحسين، وذلك خلال زيارته المملكة، للمشاركة فى مؤتمر بغداد الثانى للتعاون والشراكة، الذى يعقد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة.

 

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه فى المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب فى صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما.

 

وأكدت الحكومة العراقية فى بيان لها أن الجانبان تباحثا فى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحورى فى المنطقة وحرصه على التعاون فى كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمى، واستقرار المنطقة. 

 

 


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