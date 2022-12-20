اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لو بتفكر فى الزواج من أجنبية.. 9 شروط لتوثيق العقد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:00 ص
لو بتفكر فى الزواج من أجنبية.. 9 شروط لتوثيق العقد.. تعرف عليها زواج- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.
 
1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.
 
2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصهما.
 
3- وجود شاهدين عدل و طابع أسرة.
 
 4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً.
 
5-  يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجتبية في مصر بغرض غير السياحة.
 
6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
 
7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.
 
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
 
9- يتم توثيق عقد الزواج من السهر العقارى.
 

الزواج من اجنبية

شروط توثيق الزواج

القانون المصرى

الاحوال المدنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة