فريق مستشفى الخانكة التخصصي ينقذ حياة مريض يعاني من قصور بالشرايين وحصوات بالمرارة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور عماد ابراهيم حمودة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام وجراحة السمنة المفرطة، ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، في إنقاذ حياة مريض يعاني من السكر والضغط وقصور في الشرايين التاجية، كما يعاني من حصوات بالمرارة وحصوات متعددة بالقنوات المرارية، وبعد فشل تسليك القنوات المرارية بمنظار القنوات المرارية مرتين، وذلك بعمل استكشاف جراحي للقنوات المرارية.

مدير المستشفى: نسعي لتقديم خدمة طبية متميزة



وأوضح الدكتور سيد سليمان، مدير مستشفى الخانكة التخصصي، أنه في إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت إشراف الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حرص طاقم الجراحين بالمستشفى على سرعة تقديم العلاج اللازم للمرضى المترددين على المستشفى، وتقديم خدمة طبية لائقة.

جراحة عاجلة تعيد الحياة الطبيعية لمريض بالخانكة



وأوضح "سليمان"، أنه تمكن فريق من الجراحين في إعادة الحياة الطبيعية لمريض يعاني من السكر والضغط وقصور في الشرايين التاجية، كما يعانى من حصوات بالمرارة وحصوات متعددة بالقنوات المرارية، وبعد فشل تسليك القنوات المرارية بمنظار القنوات المرارية مرتين، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وعمل رنين مغناطيسي على القنوات المرارية، تم اتخاذ القرار بعمل استكشاف جراحي للقنوات المرارية، وتمت الجراحة بنجاح، والمريض الآن بحالة مستقرة.

وقدم مدير المستشفى الشكر لفريق الجراحة العامة بالمستشفى تحت إشراف الدكتور عماد ابراهيم حمودة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام وجراحة السمنة المفرطة ورئيس قسم الجراحة، وبمعاونة الدكتور أحمد عليوة، والدكتور مؤمن المشتولي، والدكتور عبدالله محمود، وفريق التخدير تحت إشراف الدكتور عيسى حامد استشاري ورئيس قسم التخدير، بمعاونة الدكتور محمود فرج، والدكتور إبراهيم قنديل، والدكتور محمود عياد، وطاقم التمريض والفنيين والأطقم الطبية المعاونة.