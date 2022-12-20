فريق جراحى ببنها الجامعى يستأصل "ورم" تسبب فى غلق فتحة التنفس لطفل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة القلبى والصدر بمستشفى بنها الجامعي، فى إجراء جراحة طارئة، لطفل يبلغ من العمر حوالى 12 عاما، يعانى من شرقة شديدة وزرقة بالأطراف وعدم القدرة على التنفس، حيث تم عمل منظار شعب هوائية صلب لاستخراج الجسم الغريب، وتبين بمجرد تخديره أن الجسم يشبه "قطعة اللحم" المحشورة بين الأحبال الصوتية ومغلق لفتحة التنفس نهائيا.

شرقة شديدة وزرقة بالأطراف بسبب جسم غريب يغلق فتحة التنفس

وكشف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم إجراء جراحة طارئة، حيث حضر إلى المستشفى، طفل 12 سنة، يعانى من شرقة شديدة وزرقة بالأطراف وعدم القدرة على التنفس، وادعت والدته أنه كان يأكل وحدث ذلك فجأة، وعلى الفور تم إدخاله العمليات لعمل منظار شعب هوائية صلب، لاستخراج الجسم الغريب وتبين بمجرد تخديره أن الجسم يشبه "قطعة اللحم" المحشورة بين الأحبال الصوتية ومغلق لفتحة التنفس نهائيا، لدرجة أن نسبة تشبع الأكسجين بالدم كانت بالكاد تصل الى 89 – 90%.

مفاجأة فى غرفة العمليات

وتابع، أنه عند محاولة استكشاف هذا الجسم الغريب أو إمساكه بالملقاط، أدى إلى نزيف بسيط، ولكن لم يكن أمام الجراحين إلا محاولة فتح مجرى التنفس مهما يكن، وذلك لأنه لا بديل عن ذلك حتى يتعافى الطفل، ولا يضطرون لعمل فتحة شق حنجرى له، مشيرا إلى أنه بعد عدة محاولات أمكن استخراج هذا الشئ الغريب ليتفاجأ الجميع بأنه غالبا "ورم 1 سمx 1 سم"، محشور بين الأحبال الصوتية من الأسفل بحبل مثل الكرة، وكبر فى الحجم وتحرك للخارج حتى أغلق مجرى التنفس فجأة.

إرسال الورم للعمل لتشخصية والسيطرة عليه

وأوضح الدكتور محمد الجزار، أنه تم إرسال الورم إلى معمل التحاليل لتشخيصه، والسيطرة على مكان الاستئصال والنزيف البسيط وفتح مجرى التنفس، وشارك فى هذه العملية الخطيرة الدكتور هانى الرخاوى، والدكتورة خديجة فتحى، والدكتورة نها عبد القادر، والدكتورة فاطمة محمود، وقام بالتخدير الدكتورة نيرمين نبيل، والدكتورة إسراء خالد، وطاقم تمريض العمليات.



أثناء عمل المنظار



الورم الذي تم استئصاله



جانب من الجراحة



خلال استئصال الورم