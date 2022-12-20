غلق صيدلية وتحرير 36 محضرًا فى حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق صيدلية وتحرير 36 محضرًا و7 إنذارات والتحفظ على 30 حالة إشغال طريق، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وقامت حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات بنطاق حي غرب، والتي استهدفت شارع الامير لؤلؤ، أم السلطان، أسعد، وتم فيها إزالة ورفع كافة الإشغالات والمفروشات والتعديات، التي تعوق الطريق العام بنطاق الحي.

أسفرت الحملة عن غلق صيدلية، وتحرير 36 محضرا، وهم : 8 محاضر أمن صناعي 7 محاضر تمويني، 3 محاضر رصد بيئي حي 2 محاضر رصد بيئي محافظة ، 8 محاضر صحة، 7 محاضر شئون بيئة، وتم المرور على 3 صيدليات، وتم تحرير محضر لصيدليه لعدم وجود صيدلي، كما تم بالحملة بتحرير 7 إنذارات قوى عاملة، والتحفظ على 30 إشغالا متنوعا وغرامة فورية 500 جنيه.

وقاد الحملة سكرتير عام الحي وإدارة أشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والتفتيش الصيدلي والرصد البيئى بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي وذلك لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وعلى صعيد آخر، قام حى غرب بتنفيذ حملة فورية، تم إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بواجهة محل بشارع الأمير لؤلؤ مع شارع مسجد القبارى، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.



حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية (2)



حملة مكبرة