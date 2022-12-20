طقس متقلب تشهده دمياط وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط، اليوم، حالة من عدم استقرار الطقس ، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وكذلك سرعة الرياح.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت استقرارا نسبيا فى حالة الطقس خلال الأيام الماضية وسط إجراءات مشددة للتعامل مع أى طوارئ تحدث نتيجة تغير حالة الطقس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على ضرورة استمرار تطبيق حالة الطوارئ داخل المحافظة للاستعداد من أجل التعامل الفورى حال حدوث أى طوارئ.

وانتشرت معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى داخل شوارع دمياط الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن متابعة حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار.

وشهدت مدينة رأس البر استعدادات مكثفة لحماية المنشآت السياحية التى تطل على شواطئ المدينة، فضلا عن استمرار تكثيف الحملات الخاصة بتطهير الشنايش، وكذلك توفير معدات خاصة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشكل فورى حال تساقط أمطار.

وعلى جانب آخر شهدت ميناء دمياط انتظام العمل بشكل طبيعى اليوم، وقد تداولت سفن البضائع المتنوعة وكذلك الحاويات بصورة طبيعية دون تأثر بتغيرات حالة الطقس التى تشهدها المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج فى العمل دون توقف اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.