ضبط المتهم بالتعدى على آخر بسبب التنمر فى حلوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) "مصاب بجرح نافذ وقطعية بالجسم" إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالانتقال وسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (موظف - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح بالعين") حال قيام المجنى عليه بمعاتبه المشكو فى حقه لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة"، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.