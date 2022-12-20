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صورة تذكارية للرؤساء والمشاركين فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:56 م
صورة تذكارية للرؤساء والمشاركين فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الصورة التذكارية
كتب سمير حسنى

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حرص الرؤساء والمشاركون فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى التقاط صورة تذكارية، قبيل انعقاد القمة.

 

ينطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 
وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. 
 
 
وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي السفير بسام راضي ان مشاركة الرئيس تاتى في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في اغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. 
 
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن تشهد الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون، بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
كما سيشارك الرئيس أيضاً في قمة ثلاثية مع كلٍ من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي، والتى تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.

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السيسي



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