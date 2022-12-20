"شبيه ميسي": التقيت النجم الأرجنتيني وبشرته بحمل كأس العالم.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كشف إسلام بطاح المعروف إعلاميا بـ "ميسي المصري"، تفاصيل تعليق نجم كرة القدم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي، فور مشاهدته له في لقاء جمع الاثنين، وكواليس الصورة التي جمعتهما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عقب حصوله على بطولة كأس العالم.

وقال إسلام بطاح لـ "اليوم السابع"، التقيت بـ"ميسي" في السعودية قبل مونديال قطر 2022، حيث استعانت بي أحد الشركات كـ" دوبلير" للنجم في أحد الإعلانات الترويجية الخاصة بالسعودية، ولم اتوقع انني سالتقي بالنجم الأصلي خلال هذه الزيارة، مضيفًا أنني أثناء التصوير علمت بوجود النجم في جدة وأنه سيغادر البلاد خلال ساعات، فهرعت إلي الشركة المنظمة وإدارة الفندق لطلب مقابلته، وتواصلوا معه وبالفعل رحب بالمقابلة.

ويضيف، فور الدخول الى غرفته الخاصة في الفندق، ظهرت علي النجم ميسي علامات الذهول والاندهاش، وردد جمل لم أفهمها، فطلبت من المترجم الخاص به ترجمة ماذا يقول، فأجاب علي أنه يقول لك "انك بالفعل تشبة تمامًا وأنه مذهول من ذلك ولكنك الأطول منه في الحجم"، لافتا النجم كان سعيدًا جدًا، وطلبت منه التقاط صورة تذكارية معه، فرحب جدًا ووافق علي التقاط الصورة.

وأشار إسلام بقوله، طلبت من المترجم أن يخبر ميسي بأنه سيكون بطل العالم 2022، وأنني سانشر الصورة يوم نهائي كأس العالم، لتهنئة فعندما ترجم ذلك ظهرت علية علامات الإمتنان، وبالفعل تحققت البشري، وأوفيت بوعدي ونشرت الصورة عقب فوز منتخب الأرجنتين، التي لاقت استحسان ورواج علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع هذة المقابلة التي لم تتجاوز دقائق كانت بمثابة حلم بالنسبة لي، فكان أقصي طموحي منذ ظهوري علي مواقع التواصل الاجتماعي كشيبة للنجم، هو حضور مباراة له أو مقابلة من خلال دعوة لزيارة لفرنسا، إلا أن القدر جمعنا في هذا اللقاء.

واستطرد انني قبل المونديال كنت أؤكد للجميع أن الكأس سيكون للأرجنتين وميسي سيتربع علي عرش كرة القدم، لافتا أنه يوم مباراة النهائي كان يتلقي مكالمات من العديد من المواطنين لتهنئة بالبطولة و كأنه هو من حاز عليها.

واختتم تصريحاته أن طموحة خلال الفترة المقبلة، هو الاستمرار في العمل بمجال الاعلانات والفن، حيث سبق وأن تمت الاستعانة به في اعلانات مختلفة كشيبة للنجم الارجنتيني.

يذكر انه حصد ليونيل ميسي (35 عامًا) جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن ساهم في إحراز 10 أهداف، إذ سجّل 7 وقدّم 3 تمريرات حاسمة.