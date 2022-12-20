سقوط سيارة ربع نقل وإنقاذ قائدها فى مياه الرياح التوفيقى بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

شهدت محافظة الدقهلية، انقلاب سيارة ربع نقل في مياه ترعة الرياح التوفيقي، على طريق ميت غمر المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وإنقاذ قائدها ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ربع نقل في مياه الرياح التوفيقي على طريق ميت غمر المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتبين سقوط سيارة ربع نقل في المياه نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها ، والذي تم إنقاذه ونقله للمستشفى، وانتشال السيارة من المياه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.