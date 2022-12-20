اليوم السابع
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سقوط سيارة ربع نقل وإنقاذ قائدها فى مياة الرياح التوفيقى بالدقهلية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:07 ص
سقوط سيارة ربع نقل وإنقاذ قائدها فى مياة الرياح التوفيقى بالدقهلية إنقاذ
الدقهلية : محمد الحبشي

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شهدت محافظة الدقهلية، انقلاب سيارة ربع نقل في مياه ترعة الرياح التوفيقي، على طريق ميت غمر المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وإنقاذ قائدها ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ربع نقل في مياه الرياح التوفيقي على طريق ميت غمر المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتبين سقوط سيارة ربع نقل في المياه نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها ، والذي تم إنقاذه ونقله للمستشفى، وانتشال السيارة من المياه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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