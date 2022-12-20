اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:00 ص
أكرم القصاص
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رئيس جنوب إفريقيا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لولاية ثانية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:40 ص
رئيس جنوب إفريقيا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لولاية ثانية سيريل رامابوسا
وكالات

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قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إن الأعضاء أعادوا انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا زعيماً للحزب بما يمهد الطريق أمامه لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً في 2024.

وتغلّب رامابوسا بذلك على وزير الصحة السابق زويلي مخيزي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحظى رامافوزا بولاية ثانية زعيماً للحزب الحاكم في نهاية اجتماع لمندوبي الحزب في جوهانسبرج.

وقبل أيام صوت البرلمان فى جنوب إفريقيا ضد بدء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا.

وصوت المشرعون برفض تقرير صادر عن لجنة من الخبراء وجد دليلاً أولياً على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بسبب مخزون من العملات الأجنبية مخبأ في مزرعة خاصة به.

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن الفضيحة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ "فارم جيت". وقد طعن في التقرير أمام المحكمة ولم توجه إليه تهمة بأي جريمة ، لكن بعض المعارضين طالبوا باستقالته.

 


جنوب إفريقيا

سيريل رامافوزا

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

الرئيس الجنوب إفريقى



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