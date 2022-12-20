رئيس جنوب إفريقيا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لولاية ثانية

قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إن الأعضاء أعادوا انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا زعيماً للحزب بما يمهد الطريق أمامه لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً في 2024.



وتغلّب رامابوسا بذلك على وزير الصحة السابق زويلي مخيزي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحظى رامافوزا بولاية ثانية زعيماً للحزب الحاكم في نهاية اجتماع لمندوبي الحزب في جوهانسبرج.

وقبل أيام صوت البرلمان فى جنوب إفريقيا ضد بدء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا.