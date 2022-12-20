حى السيدة زينب يرفع الإشغالات بشوارع مجلس الأمة وحلوان والرشيدى.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب برئاسة اللواء حاتم الهيدبى رئيس الحى وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، حملة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والإشغالات بالحى وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بنطاق الحى استمرارا لسلسلة الحملات التى تمت خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين بشارع مجلس الأمة وحلوان والرشيدى إلى جانب تكثيف حملات النظافه بمواقع الحملة كما تم التنبيه على الالتزام بمواعيد المحلات الشتوية.

وتهدف الحملة إلى إعادة الانضباط بالشارع ورفع الإشغالات من الطريق العام، وإخلاء وتطهير الارصفة للمارة، وفتح الشارع المغلق لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين ووضع المضبوطات بمخازن الحى مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لإعادة الإنضباط بالشوارع.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد الميدانى المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات وفرق الإشغالات اولا باول لرصد المخالفات ولإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط والحفاظ على الوجه الحضارية للحى فى ظل اعمال التطوير الجارية به حاليا.

وجهت نائب المحافظ باستمرار الحملات والتواجد الميدانى المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قبل جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين والتصدى لكافة صور الإشغالات والمخالفات التى تشوه المظهر الحضارى لشوارع العاصمة وتعمل على اعاقة سير المارة والسيارات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.